Артиллеристы бьют точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения российских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают вести активные боевые действия, выдавливая украинских националистов из островной зоны дельты Днепра и уничтожая их на правобережье реки.
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