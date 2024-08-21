Ситуация на Крымском мосту 21 августа 2024: есть ли пробки на переправе

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Если на протяжении практически всего прошлого дня на пунктах досмотра перед Крымским мостом наблюдались небольшие очереди (преимущественно со стороны Тамани), то в ночь 21 августа никаких заторов не было.