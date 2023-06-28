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Кому достанутся последние путевки в четвертьфинал молодежного Евро-2023?

Кому достанутся последние путевки в четвертьфинал молодежного Евро-2023?

28 июня состоятся заключительные групповые матчи сборных, состоящих из игроков не старше 21 года.Olimpbet предлагает расклады на игры третьего тура в группах С и D.

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