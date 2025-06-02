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Царьград

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Россия переходит к разумному протекционизму: новые правила для зарубежных компаний

Россия переходит к разумному протекционизму: новые правила для зарубежных компаний

Министр Антон Алиханов заявил, что зарубежные компании не стремятся вернуться в Россию из-за нового торгового протекционизма.

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