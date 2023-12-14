США и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своей поездки на Ближний Восток обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию в регионе.
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