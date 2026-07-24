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От всероссийской славы до палаты в Нальчике: что произошло с певцом Оскаром

От всероссийской славы до палаты в Нальчике: что произошло с певцом Оскаром

Бывшая звезда эстрады Шамиль Малкандуев, известный в начале нулевых под псевдонимом Оскар, оказался в психиатрической больнице Нальчика.

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