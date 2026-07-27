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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэйпер снялся с турнира в Вашингтоне

Экс-четвертая ракетка мира Джек Дрэйпер пропустит турнир ATP 500 в Вашингтоне. Британец снялся из-за травмы левой руки, из-за которой он пропустил « Уимблдон ».

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