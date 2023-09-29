28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства.

Бешенство - это инфекционное заболевание, вирусной природы с преимущественным поражением центральной нервной системы, сопровождающаяся судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры, часто со смертельным исходом.
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