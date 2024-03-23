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Голикова сообщила о 115 пострадавших в теракте в "Крокусе"

Голикова сообщила о 115 пострадавших в теракте в "Крокусе"

РИА Новости/Александр Астафьев Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в теракте, произошедшем 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле", пострадали 115 человек – все они сейчас проходят стационарное лечение.

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