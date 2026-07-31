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Daily Storm

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«Макс» станет бесплатным для пользователей мобильного интернета

«Макс» станет бесплатным для пользователей мобильного интернета

Нововведения начнут действовать с 1 августаС 1 августа пользоваться национальной платформой «Макс» через мобильный интернет станет бесплатно для абонентов «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2.

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