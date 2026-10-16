В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга.
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