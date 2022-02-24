Popcaketv

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Не увольняйте его! Чонгук после расставания с девушкой вступился за Ви, которого выгоняют из BTS

Не увольняйте его! Чонгук после расставания с девушкой вступился за Ви, которого выгоняют из BTS

В последнее время снова активнее стали обсуждаться новости по поводу ухода Ви (V) из группы BTS. Руководство команды решило, что парень начнет заниматься сольной карьерой, а ребят в коллективе останется всего лишь шесть.

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