В мае 1971 года, в период великого противостояния Марса и Земли, стартовала советская АМС "Марс-3". Спустя полгода, 2 декабря, её спускаемый аппарат совершил первую в мире мягкую посадку на Красную планету, закрепив за СССР статус первооткрывателя в изучении марсианской поверхности.