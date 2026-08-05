Circle подтвердила запуск Arc 16 сентября

Circle объявила о запуске своего блокчейна Arc в публичной основной сети 16 сентября, при этом BlackRock, DTCC, Mastercard, Visa, Standard Chartered и другие глобальные финансовые учреждения выступят в качестве валидаторов-основателей.
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