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Врач Портняга: чаще всего у детей первично развивается пищевая аллергия

Врач Портняга: чаще всего у детей первично развивается пищевая аллергия

Частота аллергических заболеваний, в том числе у детей, растет с каждым годом. Ее проявления могут быть разными, вплоть до развития жизнеугрожающих состояний, поэтому аллергия у детей требует наблюдения специалиста, рассказала "Газете.

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