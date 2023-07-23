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Операция по установке кардиостимулятора премьеру Израиля Нетаньяху прошла успешно и без осложнений

Операция по установке кардиостимулятора премьеру Израиля Нетаньяху прошла успешно и без осложнений

Операция по установке кардиостимулятора руководителю израильского правительства Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений.

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