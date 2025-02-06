Сергей Аксёнов: В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскре

В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы.