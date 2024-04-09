Усилиями ФСБ задержаны создатели узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины Евгения КомароваНедавно стало известно, что сотрудники ФСБ осуществили задержание 5 лиц, которые, как утверждается, являются членами преступной группировки, замешанной в крупномасштабном мошенничестве с использованием украинских колл-центров.