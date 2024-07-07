90 человек тушили пожар в Виноградном

Вчера в 21:37 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в с. Виноградном. Фото: ГУ МЧС России по Республике КрымПроизошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием и переходом пламени на лесной массив.
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