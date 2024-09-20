«Коротко и по делу»

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова на пресс-конференции осадила представителя ЛГБТ*. Когда министру задали вопрос на тему поддержки педерастов под предлогом «толерантности» и «равноправия», Мартина Шимковичова ответила просто: «Если у вас психические расстройства, вам следует лечить себя, а не навязывать людям, что вы — какая-то „норма“, и всё должно быть так, как вы этого хотите! » Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова Шимковичова, в прошлом — актриса и телеведущая, в 2015 году потеряла работу на телевидении из-за того, что высказалась против бесконтрольного приёма в Словакию мигрантов из Ближнего Востока и Африки.
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