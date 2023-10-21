Можно ли реже менять масло в моторе, используя смазку LongLife

Поэтому эксперименты в этом направлении — удел исключительно самих автовладельцев. Для понимания в чем тут подвох, следует знать следующее: значок «длинной жизни» на канистре с моторным маслом не означает, что оно по умолчанию способно проработать на протяжении 30 000 км.