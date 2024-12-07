Роскомнадзор предупредил о риске ограничений зарубежных хостинг-провайдеров

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Роскомнадзор может ограничить работу на территории России работу ряда иностранных хостинг-провайдеров, не соблюдающих российские законы, в том числе популярные сервисы Amazon Web Services и GoDaddy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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