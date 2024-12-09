Великие ошибки СССР: этнический вопрос на излёте Российской империи

Повстанцы заняли город рядом с авиабазой Хмеймим, корабли в Тартусе выведены на рейд Российская авиабаза Хмеймим отрезана от основной территории Сирии, в Тартусе корабли выведены из порта на рейд. Военное присутствие России в Сирии висит на волоске. Российские силы в Сирии ждут команды сверху, не предпринимая никакой активности. Этим стали пользоваться курды, которые блокируют российские блокпосты в Заевфратье. Сирийские повстанцы вошли в город Джеблу, тем самым блокировав авиабазу Хмеймим, а также блокировали Тартус. Командование пункта МТО вывело корабли на рейд, как говорится, на всякий случай. На данный момент непосредственной угрозы российским базам нет, но кто может гарантировать, что ситуация не изменится. Российские военные находятся в режиме полной боевой готовности. Видя отсутствие активности российской группировки войск в САР, курдские формирования начали блокировать отдельные объекты ВС РФ в Заевфратье, — пишет ТГ-канал «Рыбарь». На данный момент на российскую авиабазу совершают рейсы иранские самолеты, видимо, вывозят кого-то или что-то. Наше Минобороны хранит гордое молчание и ситуацию не комментирует. Между тем сирийская оппозиция заявляет, что уже наладила каналы связи с российскими властями, но никаких пояснений не делала.

Юрий Ильинов

Украина согласилась на сделку с Россией Трамп: Киев хочет заключить сделку с Москвой На своей странице в соцсети Truth Social победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен заключить сделку с Россией. Поэтому американский политик призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие… Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров», заявил американский политик. Также Трамп считает, что если украинский конфликт не остановить, то жертв будет еще больше, а ситуация может обернуться «чем-то гораздо большим и худшим». Он отметил, что Украина уже потеряла 400 тыс. человек. Напомним, что накануне Трамп прибыл во Францию, где встретился с Зеленским и президентом Эмманюэлем Макроном. Их трехсторонняя встреча продлилась всего 20 минут. По данным американского портала Axios, Трамп изначально не планировал встречу с Зеленским в Париже, однако Макрон убедил его в важности проведения этих переговоров.