Покатался и бросил: подозреваемого в угоне задержали в Липовцах

В Октябрьском районе Приморья в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка Липовцы. Женщина оставила заведенный и открытый Honda Fit во дворе дома, чем и воспользовался угонщик, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Октябрьскому округу.
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