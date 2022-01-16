Покатался и бросил: подозреваемого в угоне задержали в Липовцах

В Октябрьском районе Приморья в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка Липовцы. Женщина оставила заведенный и открытый Honda Fit во дворе дома, чем и воспользовался угонщик, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Октябрьскому округу.