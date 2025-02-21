⚡️Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у Киева будут проблемы, заявил Трамп.
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⚡️Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у Киева будут проблемы, заявил Трамп.
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