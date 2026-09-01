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Царьград

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Бизнесмен Ермолаев рассказал о состоянии семьи после взрыва в Монако

Бизнесмен Ермолаев рассказал о состоянии семьи после взрыва в Монако

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, сообщил, что его гражданская жена месяц провела в коме, а сын перенёс операцию по пересадке кожи.

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