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Международная неделя "Народы России" развенчает фейки о стране

Международная неделя "Народы России" развенчает фейки о стране

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В ноябре во всех регионах РФ пройдет международная неделя "Народы России". Подробнее о ней 2 сентября рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на пресс-конференции на полях Восточного экономического форума.

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