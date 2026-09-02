Международная неделя "Народы России" развенчает фейки о стране

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В ноябре во всех регионах РФ пройдет международная неделя "Народы России". Подробнее о ней 2 сентября рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на пресс-конференции на полях Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти половина не...
- ЛЛ Радиостанция Судн...
- ЛЛ В Крыму посоветов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым