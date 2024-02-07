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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Псковской области основная часть абортов происходит из-за психологических проблем у женщин

В Псковской области основная часть абортов происходит из-за психологических проблем у женщин

ПСКОВ, 7 февраля, ФедералПресс. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук представили губернатору региона Михаилу Ведерникову проект новой программы по уменьшению количества абортов.

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