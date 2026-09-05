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«Я играл с Дзагоевым и Павлюченко, Аршавин мне подсказывал, Слуцкий давал установки. Это сны при температуре 39,9». Хавбек «Амкала» Маврин о сборной медиафутбола России

Полузащитник « Амкала » Василий Маврин поделился впечатлениями от игры за сборную медиафутбола России.

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