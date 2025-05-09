Apple продвинулась в разработке новых процессоров для умных очков и компьют...

Apple продвинулась в разработке новых процессоров для умных очков и компьютеровДавно не радовавший откровениями о планах Apple Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg заявил, что компания серьёзно продвинулась в разработке новых процессоров для собственных устройств различного класса, включая умные очки, компьютеры Mac и серверные системы для работы с искусственным интеллектом.