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Сравнение брокколи и цветной капусты: состав и влияние на организм

Брокколи и цветная капуста относятся к одному семейству овощей, однако обладают различным составом полезных веществ и оказывают разное влияние на организм.

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