Стали известны цены на новые iPhone 18 по предзаказу в России

Стоимость новых смартфонов iPhone 18 в России при оформлении предзаказа варьируется от 174 990 до 489 990 рублей, сообщили РИА Новости в МТС.
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