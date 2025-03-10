Нерестовый запрет на лов щуки обыкновенной еще действует.

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что с 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также с 9 марта по 23 апреля - в рыболовных угодьях Витебской области запрещается лов щуки обыкновенной.
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