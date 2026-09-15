Gates Foundation pledges $1 billion to expand AI for good

The Gates Foundation, created by Microsoft creator Bill Gates, has pledged $1 billion over the next two years to expand access to AI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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