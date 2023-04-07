FT: британская компания поставила в РФ электроники на 1,2 млрд долларов

С начала специальной военной операции на Украине британская компания Mykines поставила России электроники на сумму 1,2 миллиарда долларов.
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