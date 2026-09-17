Одесса уйдёт России? Официальное заявление Минобороны. Самые жёсткие 80 часов. Кто наводил удары по Киеву?

Опубликован план конца войны На фоне серии ночных атак обсуждаются новые цели для поражения, возможные последствия для энергосистемы и неожиданные сценарии дальнейшего развития конфликта.
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