Коммунальные службы Подмосковья подготовились к работе зимой

В связи с приближением зимы коммунальные службы активно готовятся к работе в холода. Для них команда Главного управления содержания территорий провела видеоконференцию, на которой напомнили основы организации работ в этот сезон.
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