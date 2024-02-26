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В Нью-Дели оторопели из-за записи индийцев в ряды российской армии

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Global Look Press Несколько граждан Индии добровольно записались на работу в российские вооруженные силы.

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