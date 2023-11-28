Добрый Мир
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Добрый Мир

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В Киеве обеспокоены вторым пришествием Трампа

В Киеве обеспокоены вторым пришествием Трампа

План России якобы состоит в том, чтобы дождаться прихода к власти в США президента Дональда Трампа, сокращение им помощи Украине и накоплении собственного ресурса, чтобы провести решающее наступление в 2025 году.

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Комментарии
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Лев Добрый
Трамп фашистов не уважает, он им помогать не будет!😎😀😜👈
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19 час.

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