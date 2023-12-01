Главком ВСУ с удивлением отреагировал на появление фото, где военный совет Зеленский проводит без него

На Украине продолжают кипеть страсти в плане фактического противостояния президента с главкомом ВСУ. Несколько дней назад глава киевского режима фактически обвинил Залужного в наличии у того политических амбиций, добавив, что «военные должны думать о войне и о том, как достичь победы, а не заниматься политикой».