Одежда будет сверкать, если налить это средство к порошку в стиралку: что советует добавлять опытная прачка Ольга БезродняяОпытные прачки рекомендуют добавить в стиральный порошок несколько простых компонентов, которые могут значительно улучшить качество стирки.