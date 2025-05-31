Губерниев назвал вредителями тех, кто нашел в санкциях пользу для спорта РФ

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах не могло положительно сказаться на развитии и укреплении отечественного спорта.
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