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Роман Павлюченко: «Трансфер Дзюбы – плюс для «Локо». Но мало верится,  что Артем против «Зенита» сразу сделает хет-трик»

Роман Павлюченко: «Трансфер Дзюбы – плюс для «Локо». Но мало верится,  что Артем против «Зенита» сразу сделает хет-трик»

Роман Павлюченко оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».  «В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы – большой плюс для клуба.

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