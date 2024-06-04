Власти Грузии оценили характер отношений с Западом после угроз введения санкций

Председатель "Грузинской мечты" выразил готовность наладить отношения с США и ЕСПредседатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что разногласия с Западом — это нормальное дело.
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