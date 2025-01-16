WP: Трамп рассматривает вариант «спасения» TikTok в США своим указом

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает вариант «спасения» TikTok в Соединенных Штатах своим указом, цель — приостановить действие закона о запрете или продаже, что даст время для поиска решения о дальнейшей судьбе социальной сети.
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