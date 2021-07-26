ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитика«Кто у нас не первый, тот у нас второй»Знаете, что мне больше всего нравится в американках? Они не стесняются самих себя. Не все, конечно, но большинство из них.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоЕсли она начнёт рассказывать о прошлом...то ты сразу почувствуешь свою несостоятельность...Лучше -не знать...или делать вид....ДенисГде тут логика связь с несостоятельностью?СанСаныч ДемченкоЛогика есть...смотря, что иметь под словом :несостоятельный:СанСаныч ДемченкоЛогика есть...смотря, что иметь под словом :несостоятельный:ДенисИ что можно иметь под словом :несостоятельный?СанСаныч ДемченкоПрочтите внимательнее пост...Автор не зря упомянул о :погибшем мальчике-солдате:...И Заглавие постА-само за себя говорит..ДенисДопустим я у неё даже 10-50-й, но ещё раз спрашиваю, почему я должен считать себя несостоятельным?СанСаныч ДемченкоДело в самооценке...Впрочем..у прошедших и крым и рим-мужчины всегда несостоятельны..как бы они это не скрывали...Ну. а так..кто не даёт считать себя состоятельным?..пожалуйста..теште своё самолюбие..ДенисБляха-муха, так долго кота за яйца тянул, сказал бы прямо в двух словах, ты просто мнительный и впечатлительный. Это как те которые против секса до брака, или девушка не должна делать первый шаг чтоб познакомиться. Знал я таких.)))СанСаныч ДемченкоНе груби...Веди себя достойно..ведь совершенно не знаешь человека, а вешаешь ярлыки...Про тебя тоже можно сказать..доходит как...А в отношении секса-да, я консерватор...Женщина должна блюсти себя..ведь она продолжательница рода МУЖЧИНЫ..ДенисВешать и не надо, ты сам на блюдечке выложил. Это бред полный, если у неё до тебя кто-то был, значит несостоятельный именно ты.СанСаныч ДемченкоСмотри-ка какой людовед выискался!! Гип-гип ура!!! Всё просёк!! Правда с третьей попытки..Бывает и на старуху проруха..Это твоё право -иметь своё мнение..но не в отношении меня...а в отношении постА..СвободенЭлина МорозоваВы уж определитесь,мальчики. У вас то бабы себя прЫнцесами считают, то сами себя стесняются. Логика где?Лариса КондаковаА мужскую логику господин Крылов еще полтора века назад объяснил: А виноват ты в том, что хочется мне кушать... Вот, собственно говоря. и вся логика. А все остальное, это производные от нее. И приспособы, как бы это поаккуратнее женщину схарчить, чтобы сильно костями не подавиться.Элина МорозоваДа уж. Судя по комментариям, тут многие каждый день давятся)))СанСаныч ДемченкоА, почему во множественном числе?...На самом деле ведь всё так как Вы описали..и причём здесь :этот: мальчик несущий пургу?Элина МорозоваЯ каждый день тут читаю комменты. И одни и те же мужчины пишут совершенно противоположное в зависимости от темы))))СанСаныч ДемченкоНе знаю за других..Я-не флюгер и свою точку зрения отстаиваю..В принципе-таких не встречал, что-бы переобувались на ходу.-здесь...в реальной жизни--больше чем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..Спасибо.Борис Шумилов"Нашей бабе стыдно, что она трахалась. В глазах каждого своего «Любимого» она хочет быть целомудренной, почти девственницей" - Ну если хотя бы стыдно, то не всё человеческое потеряно. Ну а если большинству уже будет нестыдно, сорвет тормоза окончательно, то и страны такая как Россия не будет.((ДенисПочти девственницей, это порвали наполовину, не смогли.)))ДенисСанСаныч Демченко обиделся как девочка и в ЧС меня отправил. Секс до брака ни-ни, это детский лепет чтоб тереть до брака. Или бабы не дают. Бедняжка.)))Комментировать
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