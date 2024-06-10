Пушилин рассказал, где ВС РФ продвинулись больше всего

На авдеевском направлении Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС отметил, что наиболее интенсивное продвижение российских войск в настоящее время наблюдается на авдеевском направлении.
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