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Петербургский дневник

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Пушилин рассказал, где ВС РФ продвинулись больше всего

Пушилин рассказал, где ВС РФ продвинулись больше всего

На авдеевском направлении Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС отметил, что наиболее интенсивное продвижение российских войск в настоящее время наблюдается на авдеевском направлении.

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