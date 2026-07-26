Повышение пенсий с 1 августа коснется 48 тысяч ямальцев

На Ямале с 1 августа автоматически пересчитают страховые и накопительные пенсии. Повышение коснется 48 тысяч человек, которые работали в 2025 году, сообщили в отделении Социального фонда России по округу.
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