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Север Пресс

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Повышение пенсий с 1 августа коснется 48 тысяч ямальцев

Повышение пенсий с 1 августа коснется 48 тысяч ямальцев

На Ямале с 1 августа автоматически пересчитают страховые и накопительные пенсии. Повышение коснется 48 тысяч человек, которые работали в 2025 году, сообщили в отделении Социального фонда России по округу.

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