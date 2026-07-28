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Zero Hedge

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Trump Ready For 'Strong Military Action' If Talks Fail, With Saudi Aramco Under Houthi Fire

Trump Ready For 'Strong Military Action' If Talks Fail, With Saudi Aramco Under Houthi Fire

Trump Ready For 'Strong Military Action' If Talks Fail, With Saudi Aramco Under Houthi Fire Summary Trump pauses strikes: Trump said the US paused attacks to give diplomacy a chance but warned military action will resume if talks fail.

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