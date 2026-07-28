Trump Ready For 'Strong Military Action' If Talks Fail, With Saudi Aramco Under Houthi Fire Summary Trump pauses strikes: Trump said the US paused attacks to give diplomacy a chance but warned military action will resume if talks fail.
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