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Meta отчиталась за II квартал 2026 года: выручка выросла на 28%

Meta отчиталась за II квартал 2026 года: выручка выросла на 28%

Американская технологическая корпорация Meta Platforms опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав неоднозначные результаты, которые вызвали резкое падение ее котировок на внебиржевых торгах на 7–9%.

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