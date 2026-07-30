Meta отчиталась за II квартал 2026 года: выручка выросла на 28%

Американская технологическая корпорация Meta Platforms опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав неоднозначные результаты, которые вызвали резкое падение ее котировок на внебиржевых торгах на 7–9%.
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